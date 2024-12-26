Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай призвал США прекратить развязывание космической гонки вооружений

SCMP: Китай обвинил США в развязывании гонки вооружений в космосе
close
Global Look Press

Правительство Китая обвинило власти США в развязывании гонки вооружений в космосе после размещения подразделения американских войск в Японии. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на заявление представителя минобороны КНР Чжан Сяогана.

«Мы призываем США серьезно рассмотреть свои опасные действия в космической сфере, прекратить провоцировать космическую конфронтацию и перестать распространять ложные нарративы», — сказал представитель китайского оборонного ведомства.

Чжан Сяоган отметил, что в настоящее время власти США продолжают расширять свой космический потенциал, а также укреплять военные союзы. По его словам, Пекин рассматривает подобные действия как «угрозу глобальной стратегической стабильности».

В сентябре Чжан Сяоган заявил, что Соединенные Штаты являются угрозой миру, а также источником вооруженных конфликтов. По его словам, США следует «правильно» воспринимать Китай и делать то, что сохранит отношения между странами, а также приведет к укреплению мира и стабильности.

Ранее в Китае предупредили об опасности проекта оборонного бюджета США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами