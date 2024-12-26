Китай призвал США прекратить развязывание космической гонки вооружений

Правительство Китая обвинило власти США в развязывании гонки вооружений в космосе после размещения подразделения американских войск в Японии. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на заявление представителя минобороны КНР Чжан Сяогана.

«Мы призываем США серьезно рассмотреть свои опасные действия в космической сфере, прекратить провоцировать космическую конфронтацию и перестать распространять ложные нарративы», — сказал представитель китайского оборонного ведомства.

Чжан Сяоган отметил, что в настоящее время власти США продолжают расширять свой космический потенциал, а также укреплять военные союзы. По его словам, Пекин рассматривает подобные действия как «угрозу глобальной стратегической стабильности».

В сентябре Чжан Сяоган заявил, что Соединенные Штаты являются угрозой миру, а также источником вооруженных конфликтов. По его словам, США следует «правильно» воспринимать Китай и делать то, что сохранит отношения между странами, а также приведет к укреплению мира и стабильности.

Ранее в Китае предупредили об опасности проекта оборонного бюджета США.