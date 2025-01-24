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Фанатка Shaman ответила, правда ли сделала пластику ради сходства с кумиром

55-летняя фанатка опровергла, что сделала пластику ради сходства с кумиром
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dr.mironova.dr/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поклонница певца Shaman, 55-летняя Надежда опровергла сообщения о том, что сделала пластическую операцию ради того, чтобы быть похожей на своего кумира. В беседе с 360.ru она заявила, что всю эту ситуацию намеренно раздули в средствах массовой информации.

«Украли видео и раздули», — заявила женщина.

Все сообщения в СМИ о себе она назвала неправдой. На вопрос о том, связывался ли с ней исполнитель после того, как история стала публичной, Надежда ответила, что сама с ним свяжется, если ей будет нужно.

Напомним, накануне пластический хирург Елена Миронова сообщила в соцсетях, что пенсионерка из России сделала подтяжку лица, чтобы стать похожей на певца Shaman. В опубликованном видео женщина говорит, что является патриотом России и любит песни исполнителя, а также поет хит Shaman «Я русский» в футболке с надписью: «Russia».

Ранее звездный хирург Хайдаров похвалил коллегу, которая сделала из пенсионерки певца Shaman.

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