«Были в шоке»: хирург Хайдаров считает, что из пенсионерки случайно сделали певца Shaman

Пенсионерка сделала операцию и стала похожа на певца Shaman — кадры с преображением 60-летней женщины появились в соцсетях. Как считает звездный хирург Тимур Хайдаров, такой результат получился случайно, об этом он рассказал «Газете.Ru».

«Я буквально вчера нарвался на это видео. Оно вызвало у меня некое умиление, потому что реально веселое. Видно, что сама пациентка очень позитивная. Мне кажется, что это (схожесть с певцом Shaman. – «Газета.Ru») получилось [не потому, что было] задумано, а так совпало: просто у нее русые волосы, голубые глаза. Подтянули лицо, и получился наш народный артист. Они сами заметили и были в шоке. Потому что нет же видео, где пациентка изначально приходит и говорит, что хочет быть как Shaman, и раз – сделали. Тогда это, грубо говоря, все честно. А так... То, что получился Shaman, это получился бонус, мне кажется, от этого всего. Не самый плохой персонаж», — сказал Хайдаров.

Саму работу коллеги Елены Мироновой звездный хирург оценил высоко, но некоторые нюансы ему не понравились.

«В целом работа хорошая, я считаю. Выполнена очень качественно, профессионально. Есть, конечно, нюансы, которые мне не очень нравятся, — допустим, сильно поднятые брови. Но в целом я всегда говорю: если пациент доволен, а там по эмоциям видно, что пациент мегадоволен, то это самый лучший показатель для доктора. А все остальное, что говорят, это уже может быть зависть, непонимание и так далее. Но технически в целом работа проведена, мне кажется, шикарно», — сказал Хайдаров.

Он также рассказал, во сколько примерно может обойтись подобная операция в Москве — от 200 тысяч до трех миллионов рублей.

«На самом деле эта операция сложная, но ее выполняют многие хирурги, поэтому цена разная. На самом деле ее можно в Москве сделать, допустим, и за 200 тысяч и за миллион, и за три миллиона. Тут, на самом деле, все зависит от востребованности доктора, наверное, от его кейсов. Ну и, конечно, от уровня клиники, в которой он оперирует. Но не всегда уровень клиники соответствует цене. Как правило, есть красивая картинка, а когда заходишь уже внутрь в закулисье, все очень печально и страшно. А если посмотреть операционные некоторых клиник, то и вовсе беда бедой», — пояснил Хайдаров.

17 января пластический хирург Елена Миронова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры со своей пациенткой — она рассказала, что сделала подтяжку лица, чтобы стать похожей на своего любимого певца.

«Я вообще-то патриот Российской Федерации и люблю самую любимую мою песню», — говорит на видео женщина и поет песню «Я русский» в футболке с надписью «Russia».

В другом видео она рассказывает, что после операции пришла в магазин «за самой дешевой водкой», а другой посетитель перепутал ее с мальчиком.

Ранее Хайдаров рассказал, как прошла новая операция блогерши Марии Погребняк.