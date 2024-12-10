Врач объяснила, насколько безопасно дарить и использовать донорские яйцеклетки

В последнее время среди женщин стало популярным преподносить подругам необычный подарок – замороженные яйцеклетки. Сама по себе процедура их передачи несложная, однако перед тем, как решиться на это, следует еще раз взвесить все плюсы и минусы, предупредила в беседе с 360.ru репродуктолог Мария Милютина.

Донора чаще всего выбирают все-таки анонимного через банки донорских яйцеклеток. Ориентируются при этом на описание и фотографию. Но бывает, что донорами становятся и знакомые – к примеру, родственники. Это разрешается, так как соблюдаться должно лишь одно главное условие – женщина должна быть здорова и моложе 35 лет.

Процесс передачи яйцеклеток законодательно утвержден – он достаточно прост, отметила репродуктолог. Однако нужно предотвратить негативные последствия такой процедуры – важно учесть все минусы, даже если речь идет о близком человеке.

«Мы всегда говорим: пожалуйста, взвесьте все за и против, чтобы это не было началом «Санта-Барбары», когда потом ребенок узнал, кто его настоящая мать, — объяснила врач. — Или две подруги поссорились, и дальше начинается выяснение, чей это ребенок. Поэтому здесь очень много моментов, которые нужно взвесить».

Напомним, репродуктолог клиники «NGC Санкт-Петербург» Анастасия Боброва до этого рассказала «Газете.Ru», что каждая девушка, желающая стать донором, проходит тщательное медицинское обследование, включающее анализы крови, генетические тесты и ультразвуковые исследования. В ходе процедуры извлекаются именно те яйцеклетки, которые организм в любом случае бы не истратил бы в данном цикле. Заработать девушки-доноры могут от 60 тыс. рублей за одну программу.

Ранее репродуктолог назвала самый благоприятный возраст для зачатия ребенка у женщин.