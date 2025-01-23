Психолог объяснила, кто чаще всего становится жертвой буллинга

Особенно часто буллинг замечается в школах — среди подростков. Подвергнуться травле может любой человек, выделяющийся в обществе: более умный ребенок в классе или тот, у кого есть физические дефекты. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала психолог высшей квалификации Ирина Манина.

«Дети, по сути своей, в подростковом возрасте не умеют еще владеть собой, поэтому возникает групповая травля. У группы есть лидер, которому другие противостоять не могут из-за каких-то страхов, желания понравиться-подружиться и так далее. В основном это происходит среди мальчиков — им хочется, чтобы их заметили, показать свою значимость», — сообщила Манина.

Жертвы школьного буллинга, по ее словам, часто боятся обратиться к родителям, но терпеть травлю ни в коем случае нельзя. Помогать в борьбе с издевательствами должны как педагоги, так и родители, считает специалист.

Педагогам следует уделять внимание тем, кто чувствует себя в коллективе некомфортно, а родителям искать слабые места у ребенка и закалять его, отметила она.

На проблему буллинга обратили внимание в Государственной думе, где готовится законопроект по противодействию подростковой агрессии.

Согласно документу, с агрессорами будут проводить воспитательную работу. Кроме того, образовательные учреждения будут обязаны уведомить полицию и комиссию по делам несовершеннолетних о буллинге. Как отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, сейчас школам это делать не выгодно из-за огласки в соцсетях.

Ранее в Подмосковье запустили первый в России чат-бот по борьбе с травлей в школах.