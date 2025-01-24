Лейб-гвардия казачьего полка, чье 250-летие отмечается в этом году, первоначально была создана для сопровождения и охраны коронованных особ. Пройдя через множество исторических этапов, это военное подразделение превратилось в одно из самых известных в России. Об этом сообщается в материале «Лейб-казаки: телохранители массового поражения», опубликованном на портале «Российское казачество».

В статье рассказывается о том, как изменилась роль лейб-казаков при императоре Павле I: бойцов подразделения отправили на фронт. В 1799 году 60 казаков приняли участие в десанте в Голландии под командованием генерала Ивана Германа фон Ферзена.

Первое боевое отличие Лейб-гвардии Казачьего полка было получено в 1805 году во время кампании под руководством великого князя Константина Павловича.

В битве при Аустерлице казаки сыграли ключевую роль, защищая пехоту и артиллерию, что принесло им славу неутомимых разведчиков.

Также полк отличился в Русско-шведской войне 1808–1809 годов — тогда стало символом успеха казаков стало взятие Гельсингфорса (Хельсинки)

Во время Отечественной войны 1812 года лейб-казаки были на передовой, преследуя французские войска до Парижа. Зарубежный поход армии 1813–1814 годов стал вершиной славы Лейб-казачьего полка, основная задача которого заключалась в охране императора.

В знаменитой «Битве народов» под Лейпцигом император Александр I оказался в опасности. Однако 300 донских и 100 черноморских казаков смогли дезорганизовать и заставить в панике отступить 10-тысячное войско Бонапарта.

На протяжении своей истории полк участвовал в многочисленных военных конфликтах, включая войны с турками и польские события. Однако Первая мировая война стала последней военной кампанией для Лейб-гвардии Казачьего полка. Две революции 1917 года и последующая Гражданская война привели к его распаду и эмиграции оставшихся в живых казаков.

Несмотря на трудные времена, они сохранили уникальные артефакты и атрибутику своего подразделения. Сегодня исторические реликвии хранятся в музее Лейб-гвардии Его Величества полка в пригороде Парижа. Посетители музея могут познакомиться с историей этого элитного казачьего подразделения.