В Санкт-Петербурге жившую в экстремальных условиях блокадницу забрали в больницу

В Санкт-Петербурге блокадницу, которая проживала в экстремальных условиях, отправили в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, пожилая женщина жила на Петроградской стороне без каких-либо удобств. О том, что женщина проживает в ужасных условиях, стало известно благодаря ее соседу, который случайно попал в ее квартиру и после этого связался с журналистами. По словам петербуржца, в квартире срезаны батареи, отсутствует вода, нет мебели и бегают грызуны. Данные пенсионерки есть в списках «Они пережили блокаду», женщина родилась в блокадном Ленинграде.

Петербурженка чувствует себя удовлетворительно, но ее оставили под наблюдением специалистов. В администрации Петроградского района отметили, что сейчас принимается решение о госпитализации пенсионерки.

Городская прокуратура и Следственный комитет начали проверку, в рамках которой выяснят, каким образом женщина оказалась в таких условиях.

Ранее в Петербурге коммунальщики требовали с блокадницы оплатить несуществующий долг за ЖКУ.