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Коммунальщики требовали с блокадницы оплатить несуществующий долг за ЖКУ

Несуществующий долг блокадницы по ЖКУ отменили после вмешательства прокуратуры

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Санкт-Петербурге прокуратура добилась отмены долга за коммунальные платежи, который управляющая компания повесила на блокадницу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пенсионерке пришли документы, в которых говорилось, что она не внесла деньги за жилое помещение и коммунальные услуги за четыре месяца. Управляющая компания утверждала, что женщина не оплачивала коммуналку с февраля по март 2019 года и с сентября 2019 года по октябрь 2020 года. С нее требовали более 43 тысяч рублей.

Проверка надзорного органа установила, что пенсионерка добросовестно вносила плату и ошибка с расчетами возникла по вине УК.

«Прокурор Красногвардейского района внес представление в адрес генерального директора ООО «УК «Инвестстрой», которое рассмотрено и удовлетворено», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

После вмешательства прокуратуры петербурженке сделали перерасчет платежей.

Ранее в Петербурге 93-летняя блокадница попала в больницу после избиения сыном.

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