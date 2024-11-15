Россияне считают, что отвлечения во время работы улучшают продуктивность

Отвлекаться от работы — полезно, считают большинство работающих россиян. Какими личными делами занимаются сотрудники офисов и что может мотивировать их работать больше, рассказали респонденты опроса Anketolog.ru и PR-агентства Mediacom.Expert, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Почти все россияне хотя бы иногда отвлекаются на личные дела в рабочее время, 15% признались, что делают это часто, либо очень часто.

Чаще всего в рабочее время опрошенные общаются с коллегами на нерабочие темы (64%), либо разговаривают с друзьями и родственниками по телефону (61%). Что любопытно, только 2% опрошенных никогда не общаются с коллегами на личные темы, иногда — 44%, часто и постоянно 30%, редко — 23%.

33% россиян уверены, что занятие личными делами в рабочее время увеличивает их продуктивность.

Половина опрошенных (51%) ищут товары на маркетплейсах, переписываются в мессенджерах (45%), сидят в соцсетях (36%), а также планируют отдых или выходные (28%).

Почти половина (47%) опрошенных отметили, что им приходилось выполнять заказы для других клиентов или работодателей во время основной работы.

Больше трети работающих россиян тратят на личные дела от 15 до 30 минут рабочего времени. От 30 минут до часа заняты нерабочей деятельностью 29% опрошенных. Менее 15 минут рабочего времени на личные дела тратят 16% респондентов, от 1 до 2 часов — 12%, более 2 часов — 7%.

Треть опрошенных признались, что возможность заниматься личными делами в рабочее время стала одним из факторов при выборе текущего места работы.

Большинство (82%) опрошенных хотя бы иногда используют рабочие ресурсы, например, компьютер, принтер и другую офисную технику для личных нужд.

Основные причины заниматься личными делами на работе: эмоциональная разгрузка через переключение на личные дела — 46%, неравномерная рабочая нагрузка — 38%, невозможность решить личные вопросы в нерабочее время — 37%, желание сэкономить личное время — 28%, нехватка времени дома — 27%.

Половина (51%) опрошенных отметили, что не сталкиваются с трудностями при выполнении личных дел на работе. Треть (34%) никак не скрывают выполнение своих личных дел в рабочее время, остальным приходится маскироваться.

Для этого респонденты держат открытыми рабочие вкладки на компьютере (28%), сидят со сосредоточенным видом (20%), договариваются с коллегами о прикрытии (12%), говорят, что заняты важной встречей или созвоном (6%).

Однако 38% работающих россиян отмечают, что хотя бы иногда испытывают стресс из-за необходимости совмещать личные дела и работу, 15% боятся быть замеченными руководством, 12% испытывают чувство вины, а 8% боятся потерять доверие коллег. 25% респондентов признались, что хотя бы однажды сталкивались с санкциями за выполнение личных дел в рабочее время. Чаще всего это был выговор от руководителя, ухудшение рабочих отношений, применение штрафных или дисциплинарных взысканий, отказ в премии и повышении, а также доверие со стороны руководителя и коллег.

Большинство (73%) опрошенных уверены, что им удается совмещать работу с личными делами, частично — 24%.

Всего 3% убеждены, что личные дела мешают продуктивной работе. Большинство (63%) опрошенных считают, что личные дела никак не влияют на их продуктивность, а треть опрошенных уверены — ведение личных дел в рабочее время повышает их продуктивность.

Больше половины (59%) опрошенных отметили, что их коллеги тратят на выполнение личных дел на работе столько же времени, как и они, а 31% убеждены, что коллеги чаще злоупотребляют рабочим временем. Также 59% относятся нейтрально к тому, что коллеги занимаются личными делами на работе, а 22% — положительно, для 16% все зависит от ситуации. Негативно настроены 3% опрошенных.

33% респондентов категорически против внедрения контроля за личными делами в рабочее время, 27% поддержали бы это, несмотря на неудобства. Всё зависит от ситуации и уровня контроля для 37% опрошенных.

В целом респонденты убеждены, что меньше заниматься личными делами им поможет гибридный (37%) и гибкий (34%) график работы.

«Отвлекаться от функциональных задач — ‎абсолютно нормально, если это имеет разумные пределы. Таким образом люди разгружаются. Неудивительно, что чаще всего в качестве разгрузки они общаются на не имеющие отношение к работе темы с близкими людьми. Кто же откажется получить дополнительный источник окситоцина, ощущение спокойствия и внутренней свободы. Если человек справляется с рабочими задачами, то 20-30 минут на личные дела вполне приемлемы для разговора с коллегами, лишней чашки чая или скроллинга ленты новостей», — считает психолог Яна Лейкина. По ее мнению, руководителю нужно не бороться с этим, а изучить культуру офисного отдыха и внедрить ее в компании. «‎Никто не скажет, что китайцы плохо работают. А они, между прочим, в офисе днем спят», — добавляет Лейкина.

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