Притапливавший ребенка-инвалида в бассейне тренер получил уголовное наказание

Тренера московского бассейна, который некорректно вел себя на занятии с учеником, признали виновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья» УК РФ и приговорили к 360 часам обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Правоохранительные органы заинтересовались мужчиной, тренирующим детей в бассейне на улице Генерала Белова, после жалобы матери одного из воспитанников. Женщина утверждала, что во время индивидуального занятия с ее девятилетним сыном с особенностями развития, наставник применял в отношении ее ребенка недопустимые воспитательные методы. Судя по записям с камеры, установленной в бассейне, педагог отбирал у школьника плавательные очки и шапочку и не отдавал их мальчику, а также несколько раз погружал голову ребенка в воду.

Тренер якобы просил мать воспитанника забрать заявление, обещая вести занятия у ее сына бесплатно, но женщина отказалась от предложения.

Ранее под Красноярском ребенок заболел менингитом после купания в бассейне.