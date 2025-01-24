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Задержанному в Италии россиянину грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество

La Mlano: гражданин РФ задержан в Италии по обвинению в мошенничестве на €4 млн
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Tony Gentile/Reuters

В Италии полиция задержала 37-летнего россиянина, которого три года искали по подозрению в мошенничестве в РФ на €4 млн. Об этом пишет газета La Mlano.

По данным издания, мужчина был заместителем гендиректора некоего предприятия. Он заключил сделку на поставку транспортных средств, которые должен был продать и перечислить вырученные деньги лизинговой компании. Вместо этого он присвоил миллионы евро себе и скрылся.

Россиянину грозит 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что генеральная прокуратура Германии обвинила женщину в незаконной продаже российской недвижимости, расположенной в берлинском районе Лихтенберг. Мошенничеством гражданка занималась с сентября 2021 года по февраль 2022 года по якобы доверенности Российской Федерации.

Ранее суд арестовал экс-замглавы минздрава Калининградской области по делу о хищении.

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