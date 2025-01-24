проект

>

Названо мороженое, которое можно есть после удаления миндалин

Врач Провоторова: после удаления миндалин можно есть сорбет

close
Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Мороженое можно есть после удаления миндалин для уменьшения отека и профилактики кровотечения. Однако не стоит есть сливочное мороженое, лучше отдать предпочтение сорбету или фруктовому льду, рассказала «Газете.Ru» врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

«Ключевое в этой рекомендации — это местное воздействие холода после оперативного вмешательства для уменьшения отека и как профилактика кровотечения после операции. Если после удаления зуба мы прикладываем пузырь со льдом, то для местного воздействия на область вмешательства после удаления миндалин — допускается употребление холодного. Это может быть и напиток со льдом, и ледяной сорбет», — рассказала специалист.

Но некоторые специалисты рекомендуют воздерживаться от сливочного мороженого после операции тонзиллэктомии (так называют вмешательство по удалению миндалин).

«Дело в том, что после анестезии молочные продукты могут вызвать тошноту или рвоту. Поэтому можно использовать фруктовые замороженные десерты, фруктовый лед или сорбет», — отметила Провоторова.

Ранее врач рассказал, можно ли есть мороженое при больном горле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами