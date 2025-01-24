Российскую школьницу избивали и насильно удерживали в квартире знакомый и его друг

В Петербурге молодой человек и его друг избили и удерживали в квартире школьницу

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 22-летнего местного жителя по подозрению в избиении 16-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Инцидент произошел 21 января. По словам потерпевшей, ее знакомый и его друг пригласили школьницу в гости в квартиру дома 16 по Песочной набережной. Молодые люди сначала избили девушку, а затем насильно удерживали ее в помещении. На следующий день потерпевшая самостоятельно обратилась в травмпункт. Там ей диагностировали черепно-мозговую травму, множественные раны лица и резаные раны кисти.

Одного из предполагаемых злоумышленников полицейские задержали 23 января у дома 1/24 по Петрозаводской улице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге трое неизвестных похитили школьника и отобрали у него iPhone.