Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какое поведение выдает человека с низким интеллектом

Pravda.Ru: люди с низким интеллектом часто говорят о других за их спинами
close
Depositphotos

Люди с низким интеллектом обычно не обращают внимания на окружающих и не могут сосредоточиться на собеседнике. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Помимо этого, на низкий интеллект указывает постоянное желание говорить о других за их спинами, а также быть в центре внимания, считают эксперты. По их словам, подобное поведение и пренебрежение мнением других указывают на недостаток социальной зрелости. У людей с низким интеллектом также может не быть целей и желания развиваться. Обычно они уменьшают достоинство других и критикуют их из-за неуверенности в себе.

«Приоритизация материальных благ над человеческими отношениями показывает неспособность видеть важные аспекты жизни», — добавили в сообщении.

Daily Mail до этого писала, что низкая скорость обработки информации может вызвать трудности с пониманием и получением информации. Это расстройство не означает, что у человека низкий интеллект, однако требует принятия мер для нормальной работы. От скорости обработки зависит то, как быстро мозг может получить информацию и решить, как реагировать. Низкая скорость может быть как отдельным расстройством, так и сопровождать СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), дислексию (нарушение способности к чтению) или дискалькулию (нарушение способности к арифметике).

Ранее российские ученые связали низкий интеллект при аутизме с высокой возбудимостью мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами