Стало известно, какое поведение выдает человека с низким интеллектом

Pravda.Ru: люди с низким интеллектом часто говорят о других за их спинами

Люди с низким интеллектом обычно не обращают внимания на окружающих и не могут сосредоточиться на собеседнике. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Помимо этого, на низкий интеллект указывает постоянное желание говорить о других за их спинами, а также быть в центре внимания, считают эксперты. По их словам, подобное поведение и пренебрежение мнением других указывают на недостаток социальной зрелости. У людей с низким интеллектом также может не быть целей и желания развиваться. Обычно они уменьшают достоинство других и критикуют их из-за неуверенности в себе.

«Приоритизация материальных благ над человеческими отношениями показывает неспособность видеть важные аспекты жизни», — добавили в сообщении.

Daily Mail до этого писала, что низкая скорость обработки информации может вызвать трудности с пониманием и получением информации. Это расстройство не означает, что у человека низкий интеллект, однако требует принятия мер для нормальной работы. От скорости обработки зависит то, как быстро мозг может получить информацию и решить, как реагировать. Низкая скорость может быть как отдельным расстройством, так и сопровождать СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), дислексию (нарушение способности к чтению) или дискалькулию (нарушение способности к арифметике).

Ранее российские ученые связали низкий интеллект при аутизме с высокой возбудимостью мозга.