Развеян миф о людях с низкой скоростью обработки информации

Низкая скорость обработки информации может вызвать трудности с пониманием и получением информации. Это расстройство не означает, что у человека низкий интеллект, однако требует принятия мер для нормальной работы, сообщает Daily Mail.

От скорости обработки зависит то, как быстро мозг может получить информацию и решить, как реагировать. Низкая скорость может быть как отдельным расстройством, так и сопровождать СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), дислексию (нарушение способности к чтению) или дискалькулию (нарушение способности к арифметике).

Признаки медленной скорости обработки информации могут включать необычную реакцию на устные инструкции или вопросы, необходимость в большем времени для чтения или письма, чувство перегруженности количеством информации, плохое управление временем. Также люди с этим расстройством могут иметь проблемы с подбором слов при разговоре.

Долгие рабочие встречи, многоэтапные инструкции или большие объемы информации могут привести к стрессу и выгоранию. Если у человека диагностировано расстройство скорости обработки информации, ему стоит предупредить об этом работодателя. Справиться со стрессом помогут перерывы во время долгих совещаний. Напоминания на телефоне, заметки и онлайн-календарь позволят разгрузить мозг.

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