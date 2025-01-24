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Большинство жителей Абхазии планируют проголосовать на выборах 15 февраля

ВЦИОМ: 32% абхазов назвали Гунбу фаворитом предстоящих выборов
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Depositphotos

Почти треть абхазов (32%) собираются проголосовать за вице-президента Бадру Гунбу на предстоящих выборах главы Абхазии 15 февраля, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, за Ардзинбу готовы голосовать 15% респондентов, Барцица – 7%, Аршбу – 5%, Хурхумала – 2%, а против всех – 4%.

Также опрос показал, что 69% жителей Абхазии собираются принять участие в предстоящих выборах (51% — «точно примут», 18% — «скорее примут»).

Что касается информированности о выборах, 77% респондентов смогли верно назвать дату, месяц и год проведения выборов президента Абхазии.

Говоря о своем отношении к России, большинство опрошенных (91%) заявили о «скорее положительном отношении».

Напомним, досрочный выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля.

Опрос ВЦИОМ проводился методом телефонного интервью 23 января 2025 года. Всего в нем приняли участие 1634 жителей Абхазии в возрасте 18 лет и старше. Предельная погрешность составляет 2,4%.

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