Регионы РФ подверглись самой крупной атаке дронов с начала года. Военная операция, день 1066-й

❗️В результате уничтожения и подавления украинских беспилотников в одном из городских округов Воронежской области повредилось остекление трех многоквартирных домов, пострадали частный дом и теплица, рассказал губернатор региона Александр Гусев.
Угрозы Трампа ввести новые санкции и повысить тарифы на товары из России в случае отказа от соглашения по Украине рискуют не оправдаться и вряд ли будут услышаны в Кремле, считает AP.
ВС РФ «разрезали» пополам группировку ВСУ в Великой Новоселке ДНР, 110-я отдельная механизированная бригада полностью заблокирована в южной части поселка — ТАСС
Украинские власти смогут призывать в армию людей в возрасте 18-25 лет, ранее не подлежавших мобилизации, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на нового замглавы офиса президента Украины Павла Палису.
Трамп сменил тактику урегулирования конфликта на Украине спустя несколько дней после вступления в должность, пишет издание Asia Times. Якобы его план остановить боевые действия за 24 часа провалился, и он даже не упомянул Украину в инаугурационной речи, при этом резко высказался в адрес России и Владимира Путина, грозил новыми санкциями. Издание считает, что в вопросе ограничений Трамп готов пойти дальше его предшественника Джо Байдена.
Запад не смог изменить ход СВО и теперь будет делать ставку на дестабилизацию Союзного государства, заявил ТАСС секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.
⚡️ В Минобороны сообщили, что в период с 06:00 до 07:00 средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ленинградской областью.
Глава администрации Ровненской области Украины Александр Коваль подтвердил, что в ночь на 22 января в регионе сошел поезд, который вез груз для ВСУ. Ранее СМИ писали, что пророссийское сопротивление подорвало железнодорожное полотно.
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что беспилотники сбили в Коломне, Раменском, Подольске, Щелково и в Троицком административном округе.
❗️Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, что обломки украинского беспилотника упали на частный дом в Рязани, после чего он загорелся:
«Возник пожар, который был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет. Поручил оказать семье необходимую помощь».
Президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News заявил, что стороны не достигли соглашения по урегулированию конфликта на Украине, потому что украинский лидер Владимир Зеленский захотел воевать. По его словам, Зеленский не ангел, он не должен был допускать развития военных действий в стране.
Росавиация сообщила, что в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Уфы и Саратова введены ограничения. Примерно через два часа воздушные гавани в Пензе, Саратове и Ульяновске заработали в привычном режиме.
⚡️ В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 121 украинский беспилотник: 37 над Брянской областью, 20 над Рязанской, 17 над Курской, 17 над Саратовской, семь над Ростовской, шесть над Московской, шесть над Белгородской, три над Воронежской, два над Тульской, два над Орловской, два над Липецкой, один над Крымом и один над Москвой.