Регионы РФ подверглись самой крупной атаке дронов с начала года. Военная операция, день 1066-й

08:34

❗️Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, что обломки украинского беспилотника упали на частный дом в Рязани, после чего он загорелся:

«Возник пожар, который был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет. Поручил оказать семье необходимую помощь».