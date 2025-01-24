Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Собака забежала в столовую забайкальской школы и укусила учителя

В читинской школе забежавшая в столовую собака укусила учительницу
close
Telegram-канал «Чита • Сегодня»

В школе №9 Читы на перемене произошло ЧП — в столовую образовательного учреждения забежала собака. Кадры с животным, бегающим среди столов, опубликовал Telegram-канал «Чита • Сегодня».

На них учительница пытается отогнать животное, но оно уходить не собирается. В итоге собака укусила учительницу математики. После этого на помощь педагогу подоспели другие учителя, а также завхоз и вахтер — совместными усилиями они вывели питомца на улицу. Каким образом он оказался внутри образовательного учреждения, не уточняется.

Директор школы Василий Золотарев в комментарии mk.ru предположил, что животное зашло в школу вместе с детьми.

«Предположительно, собака проникла в школу в толпе детей, пробежав у них под ногами. Скорее всего, так как она в ошейнике, кто-то из учеников школы — ее хозяин, но пока установить это не удалось», — рассказал глава образовательного учреждения.

Информация о состоянии пострадавшей не уточняется.

Ранее в Амурской области собака изуродовала лицо ребенку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами