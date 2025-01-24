Собака забежала в столовую забайкальской школы и укусила учителя

В школе №9 Читы на перемене произошло ЧП — в столовую образовательного учреждения забежала собака. Кадры с животным, бегающим среди столов, опубликовал Telegram-канал «Чита • Сегодня».

На них учительница пытается отогнать животное, но оно уходить не собирается. В итоге собака укусила учительницу математики. После этого на помощь педагогу подоспели другие учителя, а также завхоз и вахтер — совместными усилиями они вывели питомца на улицу. Каким образом он оказался внутри образовательного учреждения, не уточняется.

Директор школы Василий Золотарев в комментарии mk.ru предположил, что животное зашло в школу вместе с детьми.

«Предположительно, собака проникла в школу в толпе детей, пробежав у них под ногами. Скорее всего, так как она в ошейнике, кто-то из учеников школы — ее хозяин, но пока установить это не удалось», — рассказал глава образовательного учреждения.

Информация о состоянии пострадавшей не уточняется.

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