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Стало известно, чем короткие тренировки полезны для мозга

ComPsychology: короткие тренировки повышают производительность мозга
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Lobachad/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Калифорнии в США провели анализ данных о когнитивных эффектах физических упражнений и пришли к выводу, что даже небольшая сессия физической активности может положительно повлиять на умственные способности. Работа опубликована в журнале Communications Psychology (ComPsychology).

Хотя уже было известно, что регулярные тренировки полезны для физического здоровья и помогают поддерживать долговременную работу мозга, влияние кратковременных занятий остается менее изученным. Исследователи решили разрешить противоречия, выявленные в предыдущих исследованиях, где после тренировки наблюдались как улучшения, так и ухудшения когнитивной активности.

Учеными был проведен анализ 113 исследований, охватывающих более 4 тысяч участников в возрасте от 18 до 45 лет. Результаты показали, что физическая активность положительно влияет на такие области, как внимание, память и исполнительные функции. Особенно заметным было улучшение в задачах на гибкость мышления.

Тип упражнений и их интенсивность оказались ключевыми факторами для улучшения когнитивных функций. Велоспорт и высокоинтенсивные интервальные тренировки показали наибольшие улучшения в когнитивных функциях мозга. Сильные тренировки при этом приводили к более заметным результатам, чем упражнения средней интенсивности.

Исследователи подчеркивают, что хотя эффект от короткой тренировки и невелик, он все же является значимым, особенно для улучшения способности к планированию и концентрации внимания.

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