Работу государства и россиян по устранению разлива мазута в Черном море назвали гармоничной

Из танкера «Волгонефть-239» на Черном море начали откачивать мазут

Представленный на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства отчет о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море показал, что с первых дней происшествия федеральные, региональные власти и неравнодушные люди гармонично работают друг с другом, отметила руководитель волонтерских групп общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Анастасия Фатерина.

«Это настоящая синергия. Лично побывав на территории прибрежной зоны возле Анапы, отмечу, что тысячи созидательных граждан и молодежи из разных регионов России вместе с представителями МЧС и региональной власти в ежедневном режиме очищают черноморские пляжи и спасают пернатых от мазута», — рассказала она.

Фатерина добавила, что оперативное реагирование государства позволило отладить работу по сбору и утилизации загрязненного грунта.

«Начата откачка мазута из танкера «Волгонефть-239», идет поиск сорбентов для отвержения мазута в воде», — сказала она.

Говоря о докладе министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, Фатерина добавила, что часть загрязненного грунта с анапских пляжей вывозят на производственный участок - полигон со специализированными бетонными площадками.

«Там же происходит отсортировка мешков от песка с нефтепродуктами. В последующем будет производиться технические операции методом микробиологического обезвреживания», — рассказала она.

По словам Фатериной, за месяц работ по устранению последствий аварии государством проделана огромная работа.

«Впереди государству, региональным властям и представителям науки предстоит провести масштабную и комплексную ревизию нормативно-правовой базы в области водного и морского права, а также тщательно обследовать технический, технологический и научный потенциал по ликвидации последствий техногенных аварий, схожих с нынешним происшествием», — заключила она.

Напомним, 15 декабря 2024 года из-за разлома корпусов двух нефтяных танкеров в Керченском проливе произошел разлив мазута.