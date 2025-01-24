Не вернувшегося на службу после отпуска мобилизованного отправили в колонию

Мобилизованному из Челябинской области дали шесть лет колонии за самоволку

Мобилизованного с Южного Урала признали виновным по статье «Самовольное оставление части или места службы» УК РФ после того, как он не вернулся на службу из отпуска. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Согласно материалам дела, в 2024 году рядовой Г. должен был вернуться в воинскую часть в Донецкой народной республике 25 апреля, но не сделал этого. При этом уважительных причин, как уточнили в суде, у мобилизованного не было. Мужчину не могли найти на протяжении пяти месяцев — все это время он менял места жительства, перемещаясь между селами в Челябинской области. 14 сентября правоохранителям удалось задержать нарушителя.

Приговором суда военнослужащий был признан виновным в самовольном оставлении службы и приговорен к шести годам колонии общего режима.

Ранее другой челябинский контрактник-беглец получил тюремный срок за самоволку и кражу айфонов.