Звезда НФЛ Том Брэди продает особняк за $150 миллионов

Футболист Том Брэйди хочет продать свой особняк во Флориде за $150 миллионов

Один из лучших игроков в истории американского футбола Том Брэйди хочет продать свой особняк «Бункер миллиардера» за $150 миллионов. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что спортсмен задумался о продаже недвижимости на острове Индиан-Крик во Флориде после того, как ее стоимость резко возросла после переезда туда миллиардера Джеффа Безоса.

По словам людей, знакомых с ситуацией, недвижимость по адресу Indian Creek Island Road, 26 демонстрируется небольшой группе потенциальных покупателей. Недавно построенный дом уже получил предложения на сумму более $150 миллионов, сообщили три человека, попросившие не называть их имен.

Отмечается, что переговоры продолжаются, и нет никакой гарантии, что они приведут к продаже.

В декабре сообщалось, что футболист Том Брэди начал делать уколы красоты ради карьеры. В соцсетях чаще стали обсуждать, что в последнее время лицо футболиста стало заметно подтянутым, а лоб выглядит более гладким.

Ранее купивший особняк Адель британец не смог его продать из-за слухов о нечисти.