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Россиянин избивал своих детей и принуждал вставать коленями на шурупы

В Петербурге осудили отца, который принуждал детей вставать коленями на шурупы
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Shutterstock

В Петербурге осудили мужчину, который еженедельно избивал своих детей и принуждал их вставать коленями на шурупы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, с марта 2023 года по февраль 2024 года мужчина истязал своих несовершеннолетних дочь и сына, находившихся в беспомощном состоянии и зависимости от родителя. Он еженедельно избивал обоих детей, а также принуждал их силой вставать коленями на шурупы, что они и делали. Кроме того, отец вел на их глазах антиобщественный образ жизни, связанный в том числе со злоупотреблением алкоголем, и не водил малолетних в детский сад.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. а,г ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года и восемь месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее бывшего священника из Подмосковья обвинили в истязании пятерых детей.

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