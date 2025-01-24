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Россиянам объяснили, как принимать квартиру в новостройке

Специалист Перескокова: на приемку квартиры в новостройке нужно взять рулетку
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Принимать квартиру в новостройке лучше вместе со специалистом, который поможет решить возможные конфликты с застройщиком. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

«В случае возникновения спорных вопросов юристы фирмы помогут решить конфликт с самим специалистом или даже подать иск в суд, если застройщик не устранит дефекты. Более того, в случае обнаружения дефектов на месте специалист поможет составить соответствующий акт. И у них более продвинутое оборудование, больше знаний и профессионального опыта, поэтому эксперты смогут заметить больше», — отметила эксперт.

На самостоятельную приемку жилья она советует взять с собой бумагу, ручку, а также маркер для помечания недостатков, строительный скотч, прибор для проверки напряжения в розетках, фонарик и рулетку. Последняя позволит измерить фактическую площадь помещения. По словам Перескоковой, стоит также принести с собой уровень для оценки неровностей на стенах.

В ходе проверки она рекомендует оценить состояние входной двери, измерить площадь жилья, осмотреть стены, сантехнику, состояние ламината, обоев, плитки. Отдельно важно внимательно осмотреть рамы и стеклопакеты.

В пресс-службе МинЖКХ Московской области до этого сообщали, что при приемке квартиры в новостройке визуального осмотра помещений недостаточно. Подчеркивается, что грамотно оценить жилплощадь могут только квалифицированные эксперты с помощью профессионального оборудования.

Ранее сообщалось, что в России подешевела аренда квартир.

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