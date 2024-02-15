Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как правильно принять квартиру от застройщика

В МинЖКХ МО сообщили, что визуального осмотра квартиры при приемке мало

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

При приемке квартиры в новостройке визуального осмотра помещений недостаточно. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу МинЖКХ Московской области. Подчеркивается, что грамотно оценить жилплощадь могут только квалифицированные эксперты с помощью профессионального оборудования.

«Эксперты технадзора используют профессиональное сертифицированные приборы с поверками и калибровками, в частности лазерный нивелир — для проверки отклонения от строительных норм стен, полов и потолков; тепловизор — для проверки наличия теплопотерь; анемометр — для тестов воздуха вентиляционной системы — и другие сертифицированные приборы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что по итогам проверки будет составлен акт, в котором укажут все недочеты. Документ понадобится собственнику для встречи со строительной компанией или, при необходимости, в суде.

Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина до этого отмечала, что после подписания акта приема-передачи квартиры в новостройке бесплатно устранить выявленные скрытые дефекты не так просто, но возможно.

Она напомнила, что, согласно Гражданскому кодексу РФ, покупатель объекта жилой недвижимости может требовать устранения дефектов в течение пяти лет с момента заселения в новый ЖК.

Ранее риелтор перечислила основные ошибки при покупке жилья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами