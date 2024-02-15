Россиянам рассказали, как правильно принять квартиру от застройщика

При приемке квартиры в новостройке визуального осмотра помещений недостаточно. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу МинЖКХ Московской области. Подчеркивается, что грамотно оценить жилплощадь могут только квалифицированные эксперты с помощью профессионального оборудования.

«Эксперты технадзора используют профессиональное сертифицированные приборы с поверками и калибровками, в частности лазерный нивелир — для проверки отклонения от строительных норм стен, полов и потолков; тепловизор — для проверки наличия теплопотерь; анемометр — для тестов воздуха вентиляционной системы — и другие сертифицированные приборы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что по итогам проверки будет составлен акт, в котором укажут все недочеты. Документ понадобится собственнику для встречи со строительной компанией или, при необходимости, в суде.

Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина до этого отмечала, что после подписания акта приема-передачи квартиры в новостройке бесплатно устранить выявленные скрытые дефекты не так просто, но возможно.

Она напомнила, что, согласно Гражданскому кодексу РФ, покупатель объекта жилой недвижимости может требовать устранения дефектов в течение пяти лет с момента заселения в новый ЖК.

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