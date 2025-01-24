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В Таиланде россиянин выкинул 13-летнего сына за борт катера

В Таиланде гражданина РФ задержали за то, что он выкинул сына за борт катера
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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Таиланде 13-летний мальчик попал в больницу после прогулки на катере с отцом, ребенок не выжил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Thairath.

Инцидент произошел у Суринских островов. По версии издания, 45-летний мужчина отправился с сыном на прогулку на катере, на борту которого были 33 человека. В какой-то момент россиянин схватил мальчика и бросил в воду.

После этого пострадавший ударился о винт катера, получив серьезные травмы. Его госпитализировали, медики оказали всю необходимую помощь, но спасти его не смогли.

Отца задержали. По какой причине он бросил сына в воду, не уточняется.

«Полиция доставит подозреваемого россиянина в суд, где будет рассмотрен вопрос о его аресте», – сообщается в публикации.

В случае, если вина мужчины будет доказана, он может получить срок от 15 до 20 лет.

Известно, что у пострадавшего не было гражданства РФ, он являлся подданным Таиланда.

Ранее в Прокопьевске мальчик попал в больницу после избиения отчимом.

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