В РФ учредили стипендию для одной категории студентов

Правительство РФ учредило стипендию имени Геннадия Невельского для студентов дальневосточных вузов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно решению правительства, лучшие студенты вуза, обучающиеся очно и поступившие с максимальным количеством баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по профильному общеобразовательному предмету, будут получать по 30 тысяч рублей ежемесячно. Такие же правила распространяются на олимпиадников. Кроме того, стипендиаты должны иметь оценки «хорошо» и «отлично» и публикации в рецензируемых научных изданиях и материалах конференций.

«Лучшие студенты вузов Дальневосточного федерального округа будут получать ежемесячные стипендии имени Г.И. Невельского», — говорится в сообщении.

До этого правительство решило проиндексировать студенческую стипендию на 4,5%. Сейчас в России средняя студенческая стипендия составляет 4,5 тыс. рублей.

Ранее в России предложили строить платное жилье для студентов.