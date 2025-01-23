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В США узнали, где Трамп будет проводить выходные

Page Six: Трамп будет проводить выходные в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде
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Ivarsson Jerker/Aftonbladet/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в рамках второго президентского срока на выходные будет уезжать из Вашингтона в свою резиденцию Мар-а-Лаго (курорт Палм-Бич, штат Флорида), известное как «зимний Белый дом». Об этом сообщает портал Page Six со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, американский лидер намерен ездить в Палм-Бич, чтобы играть в гольф и принимать гостей там, где ему наиболее комфортнее.

Источник газеты отметил, что Трамп всегда был человеком, «который решает свои дела на поле для гольфа». В 2017 году он даже играл в гольф с тогдашним премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Трамп часто уезжал в свою резиденцию во Флориде и во время своего первого президентского срока в период с 2016 по 2020 год.

20 января 78-летний республиканец Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. В первый же день пребывания в Белом доме он подписал несколько десятков указов.

Ранее в России назвали черты, объединяющие Путина и Трампа.

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