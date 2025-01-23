Каждый шестой россиянин попадался на уловки телефонных мошенников

Каждый шестой россиянин когда-либо становился жертвой мошенников, лишаясь денег или имущества. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Мошеннические схемы становятся все более изощренными: современные технологии позволяют воровать и использовать в преступных целях биометрические данные.

15% россиян рассказали, что звонки от мошенников поступают им ежедневно, каждому четвертому (23%) звонят несколько раз в неделю, столько же россиян принимают подозрительные звонки несколько раз в месяц. Только каждый седьмой респондент утверждает, что ни разу не сталкивался с подозрительными звонками.

Из комментариев россиян следует, что звонящие с подозрительных номеров чаще всего представляются сотрудниками операторов связи, банков, полиции, ФСБ, прокуратуры, Госуслуг, Почты России, Горгаза и других жилищных сервисов.

Одному из шести россиян приходилось попадаться на уловки мошенников и терять деньги или имущество: 12% — однократно, 5% — несколько раз. Больше жертв мошеннических схем — среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей в месяц (19%).

Ранее выяснилось, что у более чем у половины россиян есть пожилые родственники, ставшие жертвами мошенников.