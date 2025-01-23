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Школьник из Тюменской области хотел получить выигрыш в игре и оставил мать без денег

В Тюменской области школьник перевел мошенникам деньги матери
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Shutterstock

В Ишиме мошенники под предлогом получения выигрыша обманули 12-летнего мальчика, ребенок перевел аферистам 165 тысяч рублей со счета матери. Об этом сообщает УМВД Тюменской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Ишима, женщина рассказала, что с ее банковского счета пропали деньги в сумме 165 тысяч рублей. Выяснилось, что обокрасть женщину аферистам невольно помог ее 12-летний сын.

С мальчиком связались неизвестные и сообщили, что он получил крупный выигрыш в игре. Чтобы получить деньги, ребенок должен был совершить платежи с карты матери. Женщина заметила подозрительные действия ее 12-летнего сына вечером, только когда он в третий раз взял ее телефон под предлогом, что у него закончился трафик на его мобильнике.

Когда она отобрала у него телефон, ей пришло сообщение о блокировке счетов. Тогда она поняла, что сын перевел мошенникам деньги, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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