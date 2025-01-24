Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге мигрантка потребовала содержать свою семью после ДТП

Е1: в Екатеринбурге мигрантка через суд потребовала у байкера содержать ее детей
close
Shutterstock

В Екатеринбурге женщина потребовала у местного жителя содержать ее семью после ДТП. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в 2023 году, но связанные с ситуацией разбирательства происходят до сих пор. Байкер на мотоцикле марки Yamaha сбил иностранца, перебегавшего дорогу. При этом мужчина не мог заметить пешехода своевременно и затормозить.

«Благодаря записи эксперты подсчитали, что от момента возникновения опасности до столкновения с пешеходом прошло 0,5 секунды», – сообщается в публикации.

В результате мигранту понадобилась помощь, его направили в больницу, но спасти не смогли.

В отношении байкера не стали заводить уголовное дело, так как посчитали, что он не виноват. Однако спустя некоторое время после аварии к мужчине подала иск супруга пострадавшего.

От мужа женщина родила четырех дочерей 2007, 2012, 2016 и 2019 годов рождения. По версии иностранки, водитель должен выплатить каждой по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Она также добавила, что теперь семью некому содержать, поэтому до их совершеннолетия мужчина должен выплачивать каждой по 13 тысяч рублей в месяц.

Адвокат мужчины считает требования абсурдными. К рассмотрению гражданского дела приступил Кировский суд Екатеринбурга.

Ранее уголовное дело возбудили в Подмосковье после избиения подростка мигрантами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами