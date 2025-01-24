Фермер не выжил после встречи с тигром

В Индонезии тигр напал на фермера с кофейной плантации

В Индонезии мужчина пострадал после встречи с животным, его не спасли. Об этом сообщает Jakarta Globe.

Инцидент произошел в округе Лампунг. По данным издания, 28-летний мужчина отправился работать на кофейную плантацию, но длительное время не возвращался.

Спустя два дня брат пострадавшего вышел на поиски и обнаружил родственника, но спасти не смог.

«Я запаниковал, когда нашел отрубленную руку и заметил следы тигра поблизости. Я немедленно вернулся в деревню и сообщил родственникам и соседям о том, что увидел», – поделился мужчина.

На место прибыла спасательная группа, где помимо не выжившего после встречи с тигром мужчины обнаружила его инструменты, распылитель пестицидов и телефон. О подробностях произошедшего не сообщается.

После произошедшего местные власти призвали временно воздержаться от сельскохозяйственных работ в этом районе, не ходить в одиночку и быть осторожными.

Ранее фермер вышел за дровами в лес и был съеден тигром.