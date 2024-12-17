Госдума исключила УДО для террористов

Депутаты Государственной думы приняли поправку, исключающую возможность условно-досрочного освобождения (УДО) для отбывающих пожизненное лишение свободы за террористический акт и вооруженный мятеж. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новой норме, также права на УДО лишатся осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы за совершение акта международного терроризма или содействовавшие террористической деятельности. Помимо этого, решение коснется лиц, которые проходили обучение для осуществления террористической деятельности.

Кроме того, условно-досрочному освобождению не будут подлежать лица, обвиненные в организации террористического сообщества или организации.

13 декабря комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил данную поправку. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщал, что инициатива направлена на то, чтобы ограничить право на УДО осужденных за терроризм на пожизненное.

Согласно действующему закону, осужденные на пожизненное заключение могут выйти на свободу после отбывания 25 лет. Право на УДО имеют осужденные, в отношении которых не фиксировали злостных нарушений в течение трех лет.

Ранее в Госдуме предложили наказывать за незаконное хранение данных детей.