Приговор российскому художнику из-за экстремистской неваляшки оставили без изменений

Красноярский краевой суд оставил в силе приговор художнику Василию Слонову, которого признали виновным в публичной демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что решение Советского районного суда Красноярска в отношении художника, который в сентябре 2024 года был признан виновным по статье Уголовного кодекса России «Публичная демонстрация экстремистской символики», было оставлено без изменений в апелляционной инстанции.

До этого в Красноярске художнику Василию Слонову вынесли приговор за его работу «Неваляшка-каторжник» с «блатными» татуировками.

Слонову назначили год исправительных работ с удержанием 15% от зарплаты в пользу государства за распространение экстремистской символики. Суд также потребовал от художника уничтожить неваляшку.

Домашний арест ему заменили на подписку о невыезде. После суда Слонов заявил, что будет обжаловать приговор.

Общаясь с журналистами, он отметил, что не считает себя виновным и экстремистом. Слонов сказал, что в начале судебного процесса был художником, а стал художником и правозащитником.

Ранее прокурор запрашивал для Слонова два года исправительных работ.