Художнику Василию Слонову вынесли приговор за неваляшку с тюремными наколками

В Красноярске художнику Василию Слонову вынесли приговор за его работу «Неваляшка-каторжник» с «блатными» татуировками. Об этом сообщает местное издание «Проспект Мира».

Слонову назначили год исправительных работ с удержанием 15% от зарплаты в пользу государства за распространение экстремистской символики. Суд также потребовал от художника уничтожить неваляшку.

Домашний арест ему заменили на подписку о невыезде. После суда Слонов заявил, что будет обжаловать приговор.

Общаясь с журналистами, он отметил, что не считает себя виновным и экстремистом. Слонов сказал, что в начале судебного процесса был художником, а стал художником и правозащитником.

«Я вышел из суда с клеймом экстремиста. Я не собираюсь с таким клеймом жить», — заявил он.

Сперва Слонова штрафовали по административной статье за фото неваляшки с татуировками, похожими на тюремные. Художник не удалил из соцсетей кадр с работой, и на него завели дело по уголовной статье. В феврале Слонова задержали при попытке вылететь в Казахстан и поместили под домашний арест.

Ранее прокурор запрашивал для Слонова два года исправительных работ.