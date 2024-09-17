Арестованному за неваляшку художнику запросили два года принудительных работ

В Красноярске арестованному за «блатную» неваляшку художнику Василию Слонову запросили два года принудительных работ. Об этом сообщило местное издание «Проспект Мира».

Очередное заседание по делу Слонова состоялось в Советском районном суде города. Прокурор запросил для него два года принудительных работ с удержанием 15% от зарплаты в доход государства, уточнила супруга художника Елена Слонова.

Деятеля культуры обвиняют в «неоднократной демонстрации экстремистской символики» из-за публикации с фотографией неваляшки и «блатной» символикой, за которую его до этого штрафовали по административной статье.

Публикацию Слонов не удалил, и на художника завели уголовное дело.

В феврале 2024 года Слонова задержали при попытке улететь в Казахстан.

В 2013 году посвященная зимним Олимпийским играм в России персональная выставка ироничных плакатов Василия Слонова «Welcome! Sochi 2014» в рамках фестиваля «Белые ночи» просуществовала два дня. После выставки галерист Марат Гельман (признан в РФ иностранным агентом) был уволен с должности директора государственного Пермского музея современного искусства PERMM.

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