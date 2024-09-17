Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Арестованному за неваляшку художнику запросили два года принудительных работ

В Красноярске художнику Слонову запросили два года принудительных работ за неваляшку

close
Илья Наймушин/РИА Новости

В Красноярске арестованному за «блатную» неваляшку художнику Василию Слонову запросили два года принудительных работ. Об этом сообщило местное издание «Проспект Мира».

Очередное заседание по делу Слонова состоялось в Советском районном суде города. Прокурор запросил для него два года принудительных работ с удержанием 15% от зарплаты в доход государства, уточнила супруга художника Елена Слонова.

Деятеля культуры обвиняют в «неоднократной демонстрации экстремистской символики» из-за публикации с фотографией неваляшки и «блатной» символикой, за которую его до этого штрафовали по административной статье.

Публикацию Слонов не удалил, и на художника завели уголовное дело.

В феврале 2024 года Слонова задержали при попытке улететь в Казахстан.

В 2013 году посвященная зимним Олимпийским играм в России персональная выставка ироничных плакатов Василия Слонова «Welcome! Sochi 2014» в рамках фестиваля «Белые ночи» просуществовала два дня. После выставки галерист Марат Гельман (признан в РФ иностранным агентом) был уволен с должности директора государственного Пермского музея современного искусства PERMM.

Ранее юрист раскрыл, какой тюремный срок грозит экс-супругу Нюши.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами