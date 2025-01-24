В двух московских аэропортах введены ограничения полетов

В двух аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения полетов

В двух московских аэропортах — Домодедово и Жуковский — с 0:22 мск введены ограничения полетов. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря «Росавиации» Артема Кореняко.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — рассказал он.

Перед этим Собянин сообщил о сбитых БПЛА в городских округах Коломна и Раменский.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта.

Ранее в Рязани после падения дрона загорелся дом.