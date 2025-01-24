В Лефортовском тоннеле перевернулась машина

Автомобиль перевернулся в Лефортовском тоннеле, из-за чего движение было временно перекрыто — в данный момент движение восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

«На ТТК (в районе Лефортовского тоннеля) опрокинулся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по 2 полосам из 3 и затруднено на 2 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — сообщили тогда в Дептрансе.

Позднее появилось сообщение о том, что движение на Третьем транспортном кольце в районе Лефортовского тоннеля восстановлено.

До этого в Москве на Варшавском шоссе произошло массовое ДТП.

Отмечается, что в районе аварии возник затор длиной три километра. Водителям рекомендовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

Ранее власти Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП.