Российская пенсионерка установила программу на телефон и лишилась 5,7 млн рублей

В Волгограде 80-летняя женщина установила на телефон программу и лишилась денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, проживающая в Ворошиловском районе пожилая женщина приняла решение заработать на разнице курса валют, торгуя на бирже. С ней связался «специалист», который посоветовал ей установить на телефон приложение. Оказалось, что это программа удаленного доступа к смартфону.

Установленная программа давала злоумышленникам доступ, в том числе к онлайн-банку, через который преступники оформили на пенсионерку кредит. После этого мошенники перевели на свои счета личные сбережения и взятые взаймы деньги со счетов пожилой женщины. Ущерб от их действий составил 5,7 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее в Подмосковье задержали курьера мошенников, укравшего у пенсионерки 4 млн рублей.