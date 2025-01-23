Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье задержали курьера мошенников, укравшего у пенсионерки 4 млн рублей

В Подмосковье задержали юношу, работавшего курьером у мошенников

В Химках полицейские задержали 19-летнего жителя Республики Алтай, подозреваемого в краже 4 млн рублей у пожилой женщины. Об этом сообщает «МВД Медиа».

19-летний житель Республики Алтай подрабатывал курьером у мошенников и помог похитить деньги у пенсионерки. Аферисты убедили женщину в том, что ей необходимо срочно «спасти» свои сбережения, она обналичила накопления в сумме 4 млн рублей и передала их молодому человеку, который приехал к ней домой.

Поняв, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию. Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность курьера и нашли его в частном доме в Подмосковье. В ходе обыска у него изъяты мобильные телефоны с пошаговой инструкцией от «работодателей». Задержанный пояснил, что нашел работу курьером в мессенджере. По телефону неустановленные кураторы сообщали адреса, по которым нужно было забирать денежные средства и пересылать их на подконтрольные аферистам счета, оставляя себе процент от суммы.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее россиянин назвал мошенникам код из SMS-сообщения и лишился 1,8 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами