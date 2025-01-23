В Подмосковье задержали курьера мошенников, укравшего у пенсионерки 4 млн рублей

В Химках полицейские задержали 19-летнего жителя Республики Алтай, подозреваемого в краже 4 млн рублей у пожилой женщины. Об этом сообщает «МВД Медиа».

19-летний житель Республики Алтай подрабатывал курьером у мошенников и помог похитить деньги у пенсионерки. Аферисты убедили женщину в том, что ей необходимо срочно «спасти» свои сбережения, она обналичила накопления в сумме 4 млн рублей и передала их молодому человеку, который приехал к ней домой.

Поняв, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию. Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность курьера и нашли его в частном доме в Подмосковье. В ходе обыска у него изъяты мобильные телефоны с пошаговой инструкцией от «работодателей». Задержанный пояснил, что нашел работу курьером в мессенджере. По телефону неустановленные кураторы сообщали адреса, по которым нужно было забирать денежные средства и пересылать их на подконтрольные аферистам счета, оставляя себе процент от суммы.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее россиянин назвал мошенникам код из SMS-сообщения и лишился 1,8 млн рублей.