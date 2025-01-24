Пожилая россиянка обогатила телефонных мошенников на 4,5 млн рублей

В Волгограде 72-летняя местная жительница лишилась 4,5 млн рублей, поверив телефонным мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, пенсионерка, проживающая в Дзержинском районе города, начала общаться с неизвестными, которые представлялись ей «сотрудниками банка». Злоумышленники с помощью обмана убеждали ее перевести сбережения на «безопасный счет», и пожилая женщина поверила аферистам.

Последовав инструкциям преступников, она перевела на их счета 4,5 млн рублей своих личных сбережений. В данный момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

До этого школьник из Тюменской области хотел получить выигрыш в игре и оставил мать без денег. Женщина заметила подозрительные действия 12-летнего сына, только когда он в третий раз взял ее телефон под предлогом, что у него якобы закончился трафик на смартфоне.

Ранее в Подмосковье задержали курьера мошенников, укравшего у пенсионерки 4 млн рублей.