Стало известно, к каким врачам чаще всего обращались россияне в новогодние праздники

Россияне в праздники чаще всего обращались к лорам и гинекологам

Самыми популярными врачами у россиян в период новогодних праздников с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года стали отоларинголог, акушер-гинеколог и гастроэнтеролог. Об этом свидетельствуют данные многопрофильного медицинского холдинга «СМ-Клиника», которыми поделились с «Газетой.Ru» в пресс-службе группы компаний.

Далее следуют такие специалисты, как терапевт, дерматовенеролог, невролог и травматолог-ортопед.

В этот период россияне чаще всего обращались с такими заболеваниями, как: острый назофарингит (насморк), острый бронхит, остеохондроз позвоночника у взрослых, гипертония, гастродуоденит неуточненный, ОРВИ и хронический тонзиллит.

Во время новогодних праздников 2023–2024 года ситуация выглядела почти аналогичным образом. Тогда самыми популярными специалистами стали: отоларинголог, акушер-гинеколог, терапевт, гастроэнтеролог, дерматовенеролог, и невролог. Однако вместо травматолога-ортопеда в топ попал педиатр.

В этот период россияне чаще всего обращались с такими диагнозами, как острый бронхит, острый назофарингит (насморк), острый верхнечелюстной синусит, ОРВИ, гипертония, гастродуоденит неуточненный.

«Исходя из этого, можно сделать вывод, что в период праздников россиян чаще всего беспокоят заболевания верхних дыхательных путей и ОРВИ, что связано с сезонностью этих болезней. А также гипертония, проблемы с позвоночником и желудочно-кишечным трактом, что можно объяснить бурным празднованием Нового года», — объяснили представители холдинга.

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