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Рабочий попал в шоковую реанимацию, упав на стройке в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге рабочий упал на стройке и попал в шоковую реанимацию
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 20-летний рабочий упал в шахту и оказался в шоковой реанимации. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 23 января на стройплощадке на территории Тучкова буяна, где возводится ряд административных и жилых зданий. Молодой монтажник упал в шахту с высоты трех метров, при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него перелом левого бедра со смещением и перелом грудного позвонка, двухсторонний ушиб легких и травмы груди. Его состояние оценили как тяжелое, юношу поместили в шоковую реанимацию Мариинской больницы.

До этого в Татарстане рабочий упал с шестого этажа на стройке и выжил. Его доставили в медицинское учреждение с многочисленными травмами.

Ранее в российской школе детей едва не придавило куском бетона, упавшим с потолка.

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