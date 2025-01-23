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В Перми неадекватный мужчина полз по фасаду 23-го этажа дома и бил стекла молотком

В Перми мужчина полз по фасаду 23-го этажа дома и бил стекла молотком
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Shutterstock

В Перми неадекватный мужчина полз по фасаду 23-го этажа одного из домов и бил стекла молотком. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел в одном из многоэтажных домов города. Мужчина под воздействием наркотиков вылез из окна на 23-м этаже и прополз до 19-го этажа. При этом по пути он бил окна молотком и кричал, что на него якобы напали неизвестные и он борется с ними.

Жители дома проснулись из-за того, что хозяин одной из пострадавших квартир начал кричать и звать на помощь. Всего пострадали от действий мужчины жители семи квартир.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя. Оказалось, что он является братом одной из жительниц дома — мужчина разгромил ее квартиру, включил краны и затопил соседей снизу.

Ранее неодетая девушка под наркотиками ломилась в Казанский собор в центре Петербурга.

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