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Голая девушка под наркотиками ломилась в Казанский собор в центре Петербурга

78.ru: в Петербурге неадекватная девушка без одежды ломилась в Казанский собор
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Olga Gavrilova/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге неодетая девушка под воздействием наркотиков пыталась проникнуть в Казанский собор. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 26 декабря. Девушка без одежды в неадекватном состоянии ломилась в здание Казанского собора. Сообщается, что нарушительнице на вид около 18 лет.

Данные о произошедшем поступили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов перенаправили сообщение в скорую помощь. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Крыму россиянин без одежды напал на двух пенсионерок. После этого он отправился к остановке и там набросился на двоих мужчин, но они смогли постоять за себя. Один из них избил незнакомца. Позже дебошира задержала полиция.

Ранее таксист спас пенсионерку, выстрелив в голого мужчину, который на нее напал.

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