Голая девушка под наркотиками ломилась в Казанский собор в центре Петербурга

В Петербурге неодетая девушка под воздействием наркотиков пыталась проникнуть в Казанский собор. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
По информации телеканала, инцидент произошел 26 декабря. Девушка без одежды в неадекватном состоянии ломилась в здание Казанского собора. Сообщается, что нарушительнице на вид около 18 лет.
Данные о произошедшем поступили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов перенаправили сообщение в скорую помощь. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.
До этого в Крыму россиянин без одежды напал на двух пенсионерок. После этого он отправился к остановке и там набросился на двоих мужчин, но они смогли постоять за себя. Один из них избил незнакомца. Позже дебошира задержала полиция.
Ранее таксист спас пенсионерку, выстрелив в голого мужчину, который на нее напал.