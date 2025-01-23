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Россиянин, избивавший избранницу и четырехлетнюю падчерицу, попал за решетку

В Кузбассе арестовали мужчину, избивавшего избранницу и четырехлетнюю падчерицу
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Кузбассе мужчина систематически избивал свою сожительницу и ее четырехлетнюю дочь. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следствие считает, что мужчина в период с ноября 2023 года по январь 2025 года систематически избивал свою избранницу в ходе бытовых конфликтов, в том числе в то время, когда она была беременна. Кроме того, с июня 2024 года по январь 2025 года он наносил побои также четырехлетней падчерице.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п.п. «г, в» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ему предъявлено обвинение. Следственные органы ходатайствовали перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. В результате его арестовали.

Отмечается, что ранее главе центрального аппарата ведомства Александру Бастрыкину предоставили доклад о ходе расследования дела. В данный момент продолжается допрос свидетелей, проводятся судебные экспертизы.

Ранее Бастрыкина заинтересовал инцидент с нападением на корреспондента в Петербурге.

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