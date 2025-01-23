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Механик рассказал, как разломился танкер «Волгонефть-212»

Механик «Волгонефти-212» рассказал, как танкер разломился за 10 минут
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The Russian Southern Transport Prosecutor's Office via AP

Механик танкера «Волгонефть-212», затонувшего 15 декабря в Керченском проливе, Алексей Татаринов рассказал, что судно разломилось во время крушения на две части примерно за десять минут. Его слова приводит РБК.

По словам Татаринова, судно вышло из порта Ростова-на-Дону 17 ноября и направилось в Азовское море. На следующий день танкер встал на якорь, а затем его осмотрели пограничники.

20 ноября, как отметил механик, экипаж получил разрешение на переход в южную часть Керченского пролива для выгрузки мазута на судно-накопитель. Однако судно-накопитель так и не прибыло.

26 ноября судовладелец запросил разрешение на переход в порт на реке Дон для зимнего отстоя.

2 декабря экипаж получил сообщение, что танкер включен в график движения по Керченскому проливу. На следующий день судно проследовало в составе каравана в южную часть пролива и встало на якорь по указанию службы управления движением судов морского порта «Кавказ». Татаринов отметил, что танкер простоял на якоре до 12 декабря.

14 декабря было вынесено штормовое предупреждение, после чего танкер покинул якорную стоянку и направился к мысу Такиль возле поселка Заветное в Крыму для укрытия, поделился Татаринов. Тем не менее встать на якорь в этом месте порт не разрешил из-за большого количества находящихся в акватории судов.

Утром 15 декабря усилился ветер и поднялось волнение на море.

«По указанию капитана судна Леонида Волегова в 8:05 команда осмотрела судно, проконтролировала герметичность судовых помещений. Группа под моим руководством произвела обход судна. Примерно в 8:30 я доложил о том, что все судовые помещения проверены, загерметизированы, протечек не обнаружено, двери закрыты и задраены по-штормовому. Спустя примерно десять минут — в 8:40 — судно переломилось на две части в районе грузовых танков №5 и №6», — сказал Татаринов.

По словам источника, танкер «Волгонефть-212» подал сигнал SOS и запросил помощь. На борту судна была объявлена тревога, началась операция по спасению экипажа. Капитан предпринял попытку вывести кормовую часть на мелководье, однако ему это не удалось «из-за увеличения дифферента и выхода винтов из воды», отметил механик.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее Путин поручил провести ревизию танкерного флота.

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