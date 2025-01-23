Россиянин не выжил после жестокого избиения и изнасилования собутыльником

На Урале мужчина получил 17 лет колонии за избиение и изнасилование собутыльника

На Урале мужчина не выжил после жестокого избиения и изнасилования собутыльником, виновнику дали 17 лет колонии. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, инцидент произошел 16 марта прошлого года. Двое мужчин распивали спиртное, и в какой-то момент между ними случился конфликт. В результате один из них жестоко избил собутыльника руками, ногами и деревянной палкой. После этого нападавший с целью причинения дополнительных мучений из мести совершил в его отношении насильственные действия сексуального характера с особой жестокостью. Пострадавший не выжил.

Свердловский областной суд признал нападавшего виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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