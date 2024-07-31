В Британии протестующие из-за убийства детей схлестнулись с полицейскими

В Великобритании сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League) схлестнулись с полицейскими на акции протеста из-за убийства троих детей на уроке танцев. Об этом сообщает Sky News.

Многие из участников беспорядков скрывали свои лица за масками. После вспышки насилия несколько полицейских получили ранения. Протестующие использовали для нападения на полицейских булыжники, петарды и бутылки. В ходе потасовки ультраправые сожгли автомобиль, также был разграблен магазин.

Акция, в которой приняли участие несколько сотен человек, началась напротив мечети в Саутпорте в пять минутах езды на автомобиле от места нападения на детей. Такое место, предположительно, было выбрано из-за того, что напавшего на детей мужчину посчитали иммигрантом. Известно, что ему 17 лет и он родился в Уэльсе. В сети появились неподтвержденные данные о том, что он является мусульманином.

Поножовщина в Саутпорте произошла 29 июля. Вооруженный ножом подросток напал на группу людей, ранив нескольких человек. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Всего в результате атаки пострадали девять детей, троих из которых спасти не удалось.

Ранее британскую демократию назвали целью экстремистов.