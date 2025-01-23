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Покупатели уральского алкомаркета откачали кассира, у которого остановилось сердце

E1.ru: в Екатеринбурге у кассира алкомаркета остановилось сердце на работе
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Shutterstock/Stockah

В Екатеринбурге покупатели алкомаркета откачали кассира, у которого остановилось сердце на работе. Об этом сообщает E1.ru.

По информации издания, инцидент произошел в торговой точке «Магнум-Винотека», расположенной на улице Стрелочников. У кассира алкомаркета случился приступ эпилепсии и остановка сердца — ему на помощь поспешили очевидцы.

Один из покупателей начал делать сотруднику магазина непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Мужчине удалось откачать кассира.

Позже сотрудник алкомаркета рассказал, что страдает от проблем со здоровьем с детства. При этом ему не могут поставить точный диагноз. В тот день он ощутил недомогание, а затем тяжесть в теле и судороги. Мужчину откинуло на спинку кресла, после чего у него в глазах потемнело.

Ранее в Нижнекамске спасли мужчину после 10 остановок сердца.

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